Acidente no Túnel Zuzu Angel causou retenções no trânsito Reprodção/Twitter

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 12:59 | Atualizado 22/01/2021 15:15

Rio - Acidente envolvendo um carro e uma moto no Túnel Zuzu Angel, sentido Lagoa, na Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira, deixou um morto e causou retenções no trânsito. O motociclista, identificado como Luan R. B. Santana, de 21 anos, foi atropelado por um veículo após colidir com um carro e morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, acidente aconteceu por volta das 10h40.

O acidente foi registrado na 15ª DP (Gávea), que instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do acidente de trânsito. Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro fugiu do local e as investigações seguem em andamento para localizá-lo.

De acordo com informações do Centro de Operações do Rio (COR), o acidente causou retenções no trânsito. Uma faixa foi ocupada pela CET-Rio e equipes do 23º BPM (Leblon) isolaram a área e acionaram a perícia.

LAGOA-BARRA | ACIDENTE envolvendo uma moto na entrada do Túnel Zuzu Angel, em direção à Zona Sul. Uma faixa ocupada. CET- Rio no local. Bombeiros acionados.



LAGOA-BARRA | ACIDENTE envolvendo uma moto na entrada do Túnel Zuzu Angel, em direção à Zona Sul. Uma faixa ocupada. CET- Rio no local. Bombeiros acionados.



RETENÇÕES desde o Gávea Golf Club. #viasexpressas pic.twitter.com/8q1OMC62LQ — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 22, 2021 COR recomendou que os motoristas utilizassem a linha 4 do metrô para sair da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em direção ao Centro ou a Zona Sul. A via Lagoa-Barra teve bloqueios parciais no sentido Gávea, na entrada do Túnel Zuzu Angel. Acidente causou reflexos no trânsito desde o Túnel do Joá.

ATUALIZAÇÃO: LAGOA-BARRA segue com bloqueios parciais no sentido Gávea, entrada do Zuzu Angel. Reflexos desde o Túnel do Joá. Evite a via!



A melhor opção para sair da Barra em direção ao Centro / Z.Sul é utilizar a linha 4 do @metro_rio. #zonasul #zonaoeste #transporterj pic.twitter.com/CaRzfSWgWz — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 22, 2021

Segundo atualizações do COR, a moto foi retirada do local, mas o trânsito segue congestionada.

