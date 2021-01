Sasha curte viagem com o namorado, João Figueiredo Reprodução Internet

Publicado 27/01/2021 10:41 | Atualizado 27/01/2021 10:49

Rio - Sasha está curtindo uns dias de descanso ao lado do namorado, João Gigueiredo, e de amigos em Tulum, no México. A filha de Xuxa postou no Instagram, na noite desta terça-feira, um vídeo em que aparece fazendo várias atividades radicais. "Grata por cada segundo", disse Sasha na legenda das imagens.

"A própria Dora Aventureira", brincou o namorado de Sasha nos comentários. "Demais", disse Junno Andrade, namorado de Xuxa. "É isso aí, garota brava", disse o pai de Sasha, Luciano Szafir. "Bom mesmo é nascer linda e filha da Xuxa", disse uma seguidora. "Ser rica é bom demais", disse outra pessoa.