Lucas e Gilberto Reprodução

Por iG

Publicado 09/02/2021 16:22 | Atualizado 09/02/2021 16:24

Durante conversa com Lumena, Karol Conká e Arcrebiano na sala de estar do BBB 21, Gilberto revelou estar com saudades do ator Lucas Penteado , que desistiu do programa na manhã de domingo (07). Ele também disse que se apaixonou pelo ex-brother.

