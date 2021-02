Projota Reprodução

Publicado 19/02/2021 15:18

Projota caiu no choro após perder a prova do anjo da semana no "Big Brother Brasil 21". O cantor foi até a última rodada de perguntas contra Caio, mas mudou a resposta e perdeu.

Na sala, Tiago tentou consolar o brother: "Foi por pouco, xara, foi por pouco". Quem acabou consolando o brother foi Juliette. "Pode chorar. Mas saiba que elas (sua mulher e sua filha) estão orgulhosas de você. Pode ter certeza".

Para o castigo do monstro, o fazendeiro escolheu Viih Tube e Thaís. As duas serão monstras vendedoras e deverão passar o tempo todo carregando as suas mercadorias. Ao sinal do Monstro, as vendas estarão abertas e os dois deverão usar toda a sua criatividade e anunciar no mega fone as suas ofertas para a clientela".