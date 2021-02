Caio reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 14:08 | Atualizado 19/02/2021 14:09

Rio - Caio ganhou a prova do Anjo do 'Big Brother Brasil 21', da Globo, nesta sexta-feira. Disputaram o colar com ele: Juliette, Carla Diaz, Thaís, Fiuk, João Luiz, Pocah, Projota, Caio, Rodolffo e Lumena.

fotogaleria

Publicidade

Para o castigo do monstro, o fazendeiro escolheu Viih Tube e Thaís. As duas serão monstras vendedoras e deverão passar o tempo todo carregando as suas mercadorias. Ao sinal do Monstro, as vendas estarão abertas e os dois deverão usar toda a sua criatividade e anunciar no mega fone as suas ofertas para a clientela".





Entenda a prova

Publicidade

Thiago explicou a dinâmica da prova. "A Americanas preparou um quiz pra vocês na Prova do Anjo de hoje. A cada rodada, o telão, que está ali na frente, vai mostrar, por poucos segundos, produtos e cupons Americanas. Na sequência, a gente vai fazer uma afirmação. Por exemplo: na imagem apareceram quatro cachorros. E aí, vocês vão ter que responder para a gente. 'Não, Tiago, na verdade tinha mais do que quatro'. E aí você coloca o 'mais'. 'Não, Tiago, tinha menos do que quatro cachorros'. Você coloca o 'menos'. 'Não, Tiago, eram quatro cachorros, a afirmação está correta'. Você coloca o 'igual'. Quem estiver certo coloca um ponto da Americanas ali na frente. Quem ficar 5 pontos primeiro sozinho, é o novo Anjo. Mas se dois de vocês, por exemplo, fazem 5 pontos juntos, a gente vai eliminar todo mundo e fica só quem fez 5 pontos e a gente parte para o mata-mata, como todo quiz. 'Ah, mas 4 acertaram 5'. A gente elimina todo mundo e deixa só 4 jogando. Lembrando que, além do Colar do Anjo, quem ganhar a prova leva 5 mil reais e uma smart TV 55 polegadas da LG 4K".



Projota foi às lágrimas