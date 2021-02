Fiuk Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 15:20 | Atualizado 20/02/2021 15:21

Gilberto chorou e explicou a história para os colegas de confinamento. O brother enfatizou que Arthur e Karol estão espalhando rumores falsos sobre ele. Fiuk concordou com o amigo, mas fez alguns ponderamentos.

"Você está certo, mas perde quando se descontrola. Eu fiquei triste de ver você desistindo de ser uma pessoa mais calma. A gente tem os nossos próprios monstros e olhar para eles dói. Para mim isso aqui não é cachorrada, eu não quero me envolver com isso. Se você se descontrolar, a gente não consegue te ajudar. Cuidado para não perder a razão só porque você teve um surto", disse o cantor.

Sarah ainda foi mais direta sobre os outros participantes. "Não conte com a honestidade das pessoas só porque elas estão sendo filmadas, as pessoas mentem mesmo com as câmeras".