Os desdobramentos do "Jogo da Discórdia", realizado na noite de segunda-feira, deram o que falar na casa do "BBB 21". Uma possível ruptura do G3 e mais DR entre Carla Diaz e Arthur foram resultados do game no qual os participantes deveriam dizer as maiores alianças e maiores decepções da casa. Na tarde desta terça, Ingrid Guimarães movimentou o reality (e a internet) em uma ação patrocinada que gerou piadas (e broncas). Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas do programa.

Após o jogo, tudo parece indicar que o G3 chegou ao fim . O grupo formado por Gilberto, Juliette e Sarah, já dava indícios que não resistiria por muito mais tempo, mas a confirmação ocorreu na madrugada desta terça-feira (9), quando Gil e Sarah falaram sobre mudanças nas suas finais.

Em conversa com Fiuk na área externa da casa, o pernambucano disse que depois da reunião de condomínio teve certeza que suas prioridades mudaram, passando a ser Sarah e o cantor. O filho de Fábio Jr. se emocionou com a declaração de Gil e os dois se abraçaram.

Em mais uma DR, Carla Diaz abriu o coração sobre sua relação com Arthur após o "Jogo da Discórdia". Na conversa, a atriz disse que não sabe o que vai acontecer, mas que está "nítido e notório" que os dois se gostam.

"Um não está apoiando o outro nessa questão do paredão. Eu também não queria que ele fosse embora, que eu saísse e ficasse essa sensação de que eu não apoiei uma pessoa que estava comigo esse tempo todo. Por mais do que ela tivesse feito comigo... Acho que é uma questão de consideração. A gente tá junto nisso, então a gente está se dando a mão para passar por esse dia. O que vai ser depois a gente não sabe", disse a atriz, que contou que eles não decidiram o futuro do relacionamento porque ainda não sabem quem vai sair no paredão desta terça-feira.

O clima ficou tenso para Fiuk. O cantor ficou bem chateado após receber um emoji de babana no "Queridômetro" . Na sala, o ator foi tirar satisfação com a galera. "Alguém poderia me falar quem me deu a banana? Só para não ficar forçando a amizade", comentou ele. Os brothers riram da situação, mas ninguém respondeu a pergunta. O filho de Fábio Jr. destacou: "Eu queria saber para não ficar forçando aquela parceria ali. Se não, fica naquela forçação ali. Me dá o negócio e me abraça, fica falando: 'você é lindo, você é demais'".

Na tarde desta terça, os brothers receberam a visita de Ingrid Guimarães . A atriz participou de uma ação patrocinada onde ela deveria fazer perguntas aos participantes que, dentro de uma caixa à prova de som, deveriam apenas responder com "sim" ou "não", como nos programas de auditório mais antigos.

Na vez de Viih Tube, a apresentadora perguntou se a youtuber trocaria o "BBB" por "A Fazenda" na hora de testar se a participante já estava sem ouvir nada. Viih respondeu que sim, e, aos risos, Ingrid disse: "ih, levei bronca".

Poucas horas antes do resultado do Paredão, Carla Diaz e Arthur voltaram a se estranhar . Os dois conversavam na área externa da casa quando o instrutor de crossfit comentou com a sister que estava chateado, após tomar 'uma patada' dela após fazer uma brincadeira na fila para o raio-x. Exaltada, a atriz tentou se explicar, mas foi questionada pelo brother: "Está falando alto por quê?". Ela rebateu: "Por que tanta barreira?". Arthur desabafou: "Ontem os seus amigos todos vieram me fuzilando com um monte de coisas. Já botou o meu caráter em dúvida", comentou ele, fazendo referência ao jogo da discórdia, da noite de segunda-feira.

Carla perguntou a ele se ela tinha alguma culpa. "Estou falando que eu não gostei e que não gostei da forma que fui tratado hoje de manhã. Fui fazer uma brincadeira e eu tomei", respondeu ele, que deixou claro que não queria discutir. A atriz comentou que não era sua intenção brigar. "Você joga a bomba e depois quer conversar sobre uma coisa que eu estou p*to", afirmou Arthur. "Por que você fica p*to com umas coisas que não tem nada a ver?", perguntou ela, que completou: "Falei com a Pocah que estava sentindo falta de um abraço seu".

Logo mais o resultado do Paredão definirá quem terá a chance de ir para um quarto isolado tomar conta da movimentação da casa.