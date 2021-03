Thiaguinho e Fernanda Souza Reprodução

Por MH

Publicado 11/03/2021 17:07 | Atualizado 11/03/2021 17:13

Nesta quinta-feira, Thiaguinho completa 38 anos de vida. Em homenagem ao dia especial, o cantor recebeu uma declaração da ex-mulher, Fernanda Souza.

Nas redes sociais, a atriz comentou uma publicação do cantor. "Feliz dia! Que seja mais um ano de lindas vitórias! Amo Thu!", escreveu. Fernandinha ainda se divertiu com as hashtags escolhidas pelo cantor: #TrêsPontoOito #CarinhadeQuatroPontoDois #CorpinhoQuatroPontoQuatro #EspíritodeSetenta e #BebendoIgualVinteeTrês.

