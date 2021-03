Projota Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 09:05 | Atualizado 17/03/2021 11:05

Rio - Projota foi eliminado do "BBB 21" com 99,11% dos votos na noite desta terça-feira. Ao ser entrevistado por Ana Clara, no "Rede BBB", um assunto chamou a atenção: o paladar infantil do brother durante o confinamento. Ele se defendeu e disse que prefere "comidas simples".

"Eu sou assim, eu só gosto do mais simples. Eu gosto do arroz, feijão e uma carne. Eu acostumei, eu comi assim durante 20 anos. Aí quando eu sai de casa, eu fui começar a comer outra coisa. Mas por exemplo, eu não gosto de molho, eu só gosto de molho vermelho. Esse é meu problema. Eu não gosto de ketchup, não gosto de mostarda, não gosto de maionese. Eu faria memes com isso", contou o Projota.

Ana Clara, em seguida, brincou sobre a necessidade de se fazer "terapia" para resolver o problema. Logo depois, aos risos, ele comentou "Eu sei, é horrível. Eu falo sempre: 'Não pense que eu tenho orgulho de não gostar de queijo'. Eu odeio o fato de eu não gostar de queijo", disse o rapper.

A apresentadora também entregou um mimo ao cantor, um kit cozinha de brinquedo, com panela, espátula e outros itens. Em seguida, ele contou estar surpreso por ter virado meme pelo seu "paladar infantil".

"Isso era uma coisa que eu não tinha noção que tinha virado meme lá dentro, até o dia que o Tiago me zoou. Porque eu sou há 34 anos assim, então isso era uma coisa básica na minha vida", contou Projota.

A trajetória de Projota no reality começou bem, mas o favoritismo não se manteve . O participante começou a perder popularidade após receber uma informação do apresentador Tiago Leifert, que o agradeceu por ter dado conselhos e ter demonstrado empatia com Lucas Penteado. Rapper foi um dos responsáveis pela pressão psicológica exagerada contra o ator, além de ser taxado como jogador, resmungão e fresco.

