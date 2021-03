Projota é eliminado com 91,89% Reprodução / Globoplay

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 00:33 | Atualizado 17/03/2021 00:49

Rio – O rapper Projota é o sexto eliminado do Big Brother Brasil 21. Cantor saiu com 91,89% dos votos, conquistando o terceiro lugar de rejeição nessa edição. O músico ficou com a imagem muito mal vista aqui fora por ter formado um grupo com Karol Conká e Nego Di no inicio do programa e não conseguiu recuperar o agrado do público.

Em sua trajetória pelo BBB 21, Projota ficou conhecido por reclamar muito das comidas do programa, principalmente na xepa, e por sua amizade inseparável com Arthur. A implicância do brother com comida foi tão grande, que os fãs do programa que torciam por sua saída resolveram comemorar com um ‘lasanhaço’, em homenagem ao prato que o rapper não come.

