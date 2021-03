Projota se revolta com voto de Fiuk: Punhalada na cara dura’ Reprodução / TV Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 16/03/2021 07:00 | Atualizado 16/03/2021 09:15

Rio - A noite desta terça-feira será marcada por mais uma eliminação no "BBB 21". Pocah, Projota e Thaís são os três participantes que estão na briga por uma vaga na casa mais vigiada do país. O líder Fiuk indicou Projota diretamente para a berlinda e o rapper não teve nem a chance de participar da prova "bate e volta". Irritado, Projota afirmou ter se sentido traído por Fiuk. "Foi uma punhalada na cara dura", disse para o filho de Fábio Jr.

Já Pocah e Thaís foram as duas participantes mais votadas pela casa. Considerando todas as outras eliminações do programa, o mais provável é que Projota deixe o reality show nesta noite, assim como já aconteceu com seus antigos aliados Nego Di, Karol Conká e Lumena.

A trajetória de Projota no programa começou bem. O rapper ganhou a imunidade em uma votação popular antes mesmo de o jogo começar. O favoritismo, no entanto, não se manteve. O participante começou a perder popularidade após receber uma informação do apresentador Tiago Leifert, que o agradeceu por ter dado conselhos e ter demonstrado empatia com Lucas Penteado.

"Foi uma conversa de ser humano para ser humano. A gente agradece muito o enquadro que você deu nele", disse Tiago Leifert. Projota não entendeu muito bem o recado e, depois do papo com o apresentador, mudou seu comportamento com Lucas, o que foi mal visto pelo público. Lucas Penteado era declaradamente fã de Projota. "A letra que tu escreve salva vidas. Salvou a minha. Mas eu nunca imaginei que tu ia aparecer aqui", disse Lucas para o rapper certa vez.

Resmungão



Durante sua participação no "BBB 21", Projota chamou atenção do público por seu jeito resmungão. O rapper reclama muito, principalmente quando o assunto é comida. O cantor não come alguns pratos e alimentos que são praticamente uma unanimidade, como por exemplo queijo, lasanha, estrogonofe e pudim.

Quando foi para a Xepa, o rapper chegou a dizer que não estava ali para passar fome. "Pego as minhas malas e vou embora", afirmou. A xepa tem uma alimentação baseada em rabada, fígado, língua de boi e moela, entre outras coisas.

Convidado por Arhur para o almoço do anjo, Projota só comeu arroz. O prato principal da refeição era lasanha e o rapper não come queijo. Durante uma das festas, o cantor até elogiou a comida, mas a sobremesa não agradou. "O brigadeiro hoje não estava legal", disse para Pocah. "Você não come pudim?", perguntou a funkeira. "Eu só como doce de chocolate", explicou.



O comportamento de Projota foi muito criticado nas redes sociais e a mulher do rapper, Tamara Contro, saiu em sua defesa e revelou que ele é intolerante a lactose. "Super entendo vocês ficarem em choque quando o Tiago nega estrogonofe, lasanha. Eu, no começo, ficava também. Mas é fácil entender. Vou explicar para vocês o paladar do papai. Ele é intolerante a lactose. Só que tem gente que é intolerante, sabe que vai fazer mal, e come, agrada o paladar. Desde que Tiago nasceu, é intolerante para o paladar dele tudo que contenha queijo, leite. Ele não suporta o gosto", disse Tamara.

Brócolis

Outro momento marcante para Projota no "BBB 21" foi ter recebido o castigo do monstro de Caio, que era o anjo. O rapper teve que usar uma fantasia gigantesca de brócolis, enquanto Pocah usou uma fantasia de frango assado. O problema é que o rapper sofre de claustrofobia e começou a ter uma crise. Suas roupas, então, foram modificadas. "Abriram um buraco na orelha para mim e a blusa não está mais tão apertada", disse o rapper para os colegas de confinamento.

Carreira

José Tiago Sabino Pereira, de 34 anos, o Projota, chegou ao "BBB 21" como integrante do grupo Camarote, formado por famosos. Logo que entrou no reality, Arthur bateu os olhos em nele e disse: 'Na moral, vou ter que perguntar. Eu te conheço de algum lugar?". "Eu sou o Projota", respondeu o artista.

Projota estabeleceu sua carreira como cantor participando das batalhas de MC's, em São Paulo. O rapper competiu na "Liga dos MC’s", na "Rinha dos MC’s" e na "Batalha do Santa Cruz". Lançou várias músicas nas plataformas digitais até lançar seu primeiro EP, "Carta aos Meus", em 2009.

Os caminhos de Projota foram abertos e ele conseguiu mais reconhecimento do público com o álbum "Foco, Força e Fé", de 2014, que contou com participações de J. Balvin, Anitta, Negra Li e Marcelo D2. O CD "3Fs ao Vivo", no entanto, é o álbum que conta com sua música de maior sucesso: "Ela Só Quer Paz".

Em seu canal no YouTube, Projota tem mais de 2 bilhões de visualizações. O artista já se apresentou em grandes eventos, como as Olimpíadas de 2016 e o Rock in Rio.