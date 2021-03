Arthur xinga Fiuk: Ódio da voz dele Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 15:14 | Atualizado 18/03/2021 15:17

Arthur ainda está sentindo as consequências da eliminação de Projota. No raio-x desta quinta-feira, o brother falou um pouco mais da saudade que está sentindo do amigo.



"Dia de prova do líder. Provável que eu não faça a prova hoje. Vou ser vetado, a não ser que não tenha veto. Fiz amizade com o cachorro da sala, o nome dele agora é Projota. Saudade, meu irmão", desabafou Arthur.

Ainda nesta quinta-feira, Projota comentou uma cena em que Arthur se deita no chão da sala para conversar com o cachorro. "Arthur do céu", escreveu o cantor nos comentários do vídeo. E a saudade é tanta que o crossfiteiro chorou com Pocah na festa de Fiuk, nesta madrugada.