Sarah diz que debochou da pandemia de covid-19 durante entrevista para o 'BBB 21'

Publicado 18/03/2021 08:08 | Atualizado 18/03/2021 12:11

Rio - Sarah causou mais uma polêmica durante a festa desta madrugada no "BBB 21". Depois de dizer que gosta do presidente Jair Bolsonaro e ser cancelada na internet, a consultora de Marketing contou a Arthur que debochou da pandemia de coronavírus durante o processo de seleção para o programa.

Sarah relembrou o processo e disse ter sido questionada sobre a pandemia por conta dos vídeos que enviou, todos bebendo e em festas. "Se eu tiver que beber até cair, foda-s*", disse Arthur para a produção do "BBB 21" em sua entrevista. "Eu também. Só falava de cachaça, pegação, loucura e gritaria. Falei: 'Gente, vão me mandar pra lá pra fazer o que com isso?'", respondeu Sarah.

"Você teria coragem de postar os vídeos que você mandou para eles?", perguntou Arthur. Sarah fez que não com as mãos. "Você estava no caminho certo então", disse o crossfiteiro. Sarah, então, falou da bronca que levou por não estar respeitando o isolamento social.

"Brigaram comigo durante o negócio lá porque eu tenho vários vídeos que não postaria no Instagram. Eu cai bêbada numa festa e ralei o queixo faltando duas semanas para a cadeira elétrica. E eu tava fazendo vídeo no hospital", disse a consultora de Marketing.

Foi então que ela contou que seus vídeos geraram um questionamento da produção. "Quando eu fiz a entrevista, eles falaram pra mim: 'a pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?'", revelou Sarah. "Eu disse: Uai, eu não estou sentindo é nada".

Arthur disse ter segurado a onda quando tocaram no assunto com ele durante a entrevista. "Quando eles falaram desse assunto comigo, eu, realmente, me segurei muito. Eu só ia na casa de aluno. Que eu tava convivendo no dia a dia".

"Posso falar: eu não peguei covid porque Deus me ama", disse Sarah aos risos. "Papai do céu abençoou muito. Eu tive uma vez", respondeu Arthur.