Pocah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 16:34 | Atualizado 19/03/2021 16:35

Pocah e Juliette fizeram dupla na reta final da prova do líder, que terminou nesta sexta-feira. As duas puderam quase sentir o gostinho da vitória, mas acabaram perdendo após a cantora pedir para sair por estar se sentindo mal. Juliette ficou triste por perder e isso gerou comoção nas redes sociais. Tanta que alguns internautas enviaram mensagens de ódio ao perfil de Pocah.

No Instagram, o perfil oficial da cantora publicou algumas dessas mensagens que estão recebendo.

“Entendemos que o BBB desperta emoções. Mas imagina chegar a esse nível porque alguém decidiu ser honesta consigo? Esses são apenas alguns dos comentários que estamos recebendo”, começaram.



“Alguns não tivemos coragem de postar de tão pesados, envolvendo até a filha da Pocah e, se pensarmos que essas pessoas são as que militam por várias causas, inclusive abuso psicológico, ficamos ainda mais tristes. Honestidade não é e nunca pode ser motivo de hate. Desse lado só amor. Estamos com você, Pocah”, concluíram.

