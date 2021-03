Caio, Juliette, Sarah, Rodolffo e Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 14:18

Rio - Juliette lamentou o fato de não ter ganhado a prova do líder, nesta sexta-feira, durante uma conversa com Caio, Rodolffo, Sarah e Gil na varanda da casa do 'Big Brother Brasil 21'. A maquiadora foi às lágrimas por ter perdido a competição, já que Pocah queria ir ao banheiro. "Eu não estou com raiva dela, estou triste porque eu queria muito isso, eu faria qualquer coisa", disse ela, que continuou: "Vocês viram que eu ficaria ali, ali eu ficaria horas".

fotogaleria

Publicidade

O fazendeiro, então, discordou da paraibana. "Você estava mais cansada do que nós, Juliette". A sister negou e disse que estava se sentindo bem. "Você está querendo dizer que eu não iria até o fim?", perguntou a advogada. "Não, Juliette, se eu quisesse dizer isso eu diria com essas palavras. Você inventa as coisas. Me irrita", respondeu Caio.

"Continue gritando", rebateu ela. "Isso não é gritar", pontuouCaio. Juliette se explicou e disse estava triste. Caio falou que também estava chateado: "Saí pelo mesmo motivo que você".