Publicado 19/03/2021 13:22 | Atualizado 19/03/2021 13:58

Rio - A Prova do Líder, do 'BBB 21', chegou ao fim na tarde desta sexta-feira. Os vencedores foram Sarah e Gilberto após pouco mais de 13 horas de disputa. Pouco tempo antes, Pocah comentou que estava com muita vontade de ir ao banheiro e Juliette concordou com a funkeira em deixar a prova.



A dupla vencedora ganha a imunidade e terá que disputar entre si a liderança e um carro Fiat. Outra informação importante é que a primeira dupla eliminada, que foi Fiuk e Carla Diaz, está indicada ao Paredão e disputará a Prova Bate e Volta com o participante mais votado no Confessionário.

Após deixar a disputa, Pocah explicou que também estava com vontade de fazer xixi, motivo que tinha acabado de eliminar Rodolffo, que fazia dupla com Caio.

