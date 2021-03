Adriana Araújo Reprodução

Por iG

Publicado 19/03/2021 16:53

A jornalista Adriana Araújo deixa a Record após 15 anos na emissora. Na tarde desta sexta-feira, ela compartilhou no Stories um longo texto se despedindo do canal de TV e dos colegas de trabalho. Araújo deixa a empresa de comunicação após passar por um período conturbado com seus superiores em 2020.



Adriana Araújo criticou, em suas redes sociais, o governo de Jair Bolsonaro e também questionou a cobertura da pandemia da Covid-19 da Record. Segundo o site "Notícias da TV", a jornalista passou por um processo de fritura dentro da emissora e deixa a empresa com o fim de seu contrato.

"Fui repórter do começo ao fim desse ciclo, ao persistir na defesa da notícia, da verdade. E quero me lembrar daqui 20 ou 30 anos que, num dos momentos mais dramáticos da humanidade, me posicionei ao lado da ciência e da vida e lutei por preservar a dignidade profissional da qual não pode abrir mão. Vou sempre me lembrar de quem caminhou junto comigo nessa jornada. Felizmente todos eles sabem quem são", escreveu a jornalista em um trecho do texto.



No restante da despedida, Adriana Araújo falou sobre o tanto que cresceu profissionalmente ao longo desses anos na Record. Ela relembrou coberturas memoráveis e também agradeceu a diversos profissionais que trabalharam com ela durante esse período.



Em nota, a Record informou que a saída foi de comum acordo. Confira:

"A Record TV informa que Adriana Araújo deixa a emissora. As partes, em comum acordo, decidiram não renovar o contrato atual.



Desde 2006, Adriana Araújo colaborou com o jornalismo da Record TV em diversos programas. Foi apresentadora do Jornal da Record e depois correspondente internacional em Nova York. Retornou ao Brasil e, por algum tempo, fez reportagens especiais para o JR e para o Domingo Espetacular, programa que também chegou a apresentar. No ano passado, passou a dedicar-se exclusivamente ao Repórter Record Investigação.



Uma trajetória que contribuiu para a consolidação da reconhecida qualidade do Jornalismo da Record TV. A emissora agradece a parceria e deseja sucesso à jornalista.



A partir da próxima semana, Roberto Cabrini assume a apresentação do Repórter Record Investigação. O jornalista, que estreou no Domingo Espetacular em novembro, também continuará na revista eletrônica com o quadro A Grande Reportagem."