Monique Evans foi ao Instagram para pedir desculpas aos seguidores, na manhã desta sexta-feira. Isso porque, na quinta, a apresentadora usou os Stories para fazer um desabafo sobre a crise de depressão que tem sentido nos últimos dias.

"Quando estou assim com esse tipo de depressão, meio mal, costumo ficar dentro do quarto até melhorar. Mas infelizmente, desde ontem, estou tendo que resolver coisas. Meu cachorrinho está doentinho. Estou cheia de problemas para resolver. parece que os problemas aparecem justamente quando você está em depressão. Estou tentando criar forças e orando muito a Deus para ter forças para poder resolver as coisas", contou Monique.



A apresentadora ainda disse que se sente envergonhada pela crise. "Me sinto até envergonhada. Enquanto estou levando o meu bichinho para o veterinário, tem gente levando alguma pessoa da família para o hospital por causa da Covid. Graças a Deus minha mãe está bem e eu estou bem. Então, tenho vergonha por estar sentindo esta depressão. Não é uma coisa que eu queira sentir, mas me envergonha porque tem gente morrendo, sem ter leito no hopistal... Meus problemas são mínimos perto dos deles. Desculpa", pediu.