Publicado 27/03/2021 14:55

Sarah não gostou nem um pouco de ter sido escolhida por Thaís para o Monstro desta semana no “Big Brother Brasil 21”, da Globo. Logo que recebeu a “honra”, a loira desabafou com Gil, sua dupla na prenda. Enquanto tirava a roupa usada para a Prova do Anjo, vencida pela dentista, ela disparou sua revolta.

“Eu sou daquelas que guarda rancor, eu guardo a informação. Essa semana pode não ser voto meu, não, mas semana que vem…“, afirmou a consultora de marketing.



O comentário foi feito em tom de brincadeira, mas parece ser bem real. Afinal, Thaís não aparecia nas conversas de voto da sister, que está focada em tirar Juliette do programa a todo custo. Parece que tudo pode mudar agora no game com essa escolha da goiana.



Não bastasse a troca de farpas com Thaís, Sarah continua a falar sobre Juliette na casa mais vigiada do país. Já com a fantasia do Castigo do Monstro, a consultora de marketing tem um alvo permanente: a maquiadora. Debatendo sobre a votação deste domingo (28), a loira falou que vai conversar com Caio, Rodolffo e Pocah a votar na paraibana.

“Não queria votar em ninguém, só na Juliette, ela é a única pessoa nesse momento que eu queria votar”, disparou em conversa com Gil.