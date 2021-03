Leonardo Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 21:12 | Atualizado 27/03/2021 21:14

O lookinho?! O cantor Zé Felipe se casou nesta sexta-feira (26) com a influenciadora digital Virgínia Fonseca, mas foram os trajes do cantor Leonardo que roubaram a cena. É que o sertanejo chamou atenção ao aparecer na cerimônia usando uma produção pra lá de casual.

Se o protocolo recomenda o tradicional conjunto de terno e gravata, Leonardo surpreendeu ao surgiu de regata e bermuda. É isso mesmo! Tudo bem que a proposto do evento era mais despojada. Mas a look do sertanejo dividiu opinião nas redes sociais.



No Instagram, a youtuber divertiu-se com a situação e o chamou de "melhor sogro do mundo". Ela compartilhou os detalhes da cerimônia intimista na fazenda da família. Por conta da pandemia, não houve festa, apenas um jantar na casa de dois padrinhos. "Vocês vão me desculpar, mas eu tenho o melhor sogro de todos! O carisma e uma simplicidade que encanta qualquer um! Amamos você e seu look de casamento, água de toba", disse ela, bem humorada.