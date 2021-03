Juliette e Viih reprodução da TV Globo

Por MH

Publicado 27/03/2021 21:58

O clima está esquentando na casa do "Big Brother Brasil 21", da Globo. E não é por conta do calor que faz na capital carioca. É que Viih Tube decidiu tirar satisfações com Rodolffo neste sábado sobre os votos do último Paredão. Com isso a youtuber acabou descobrindo que os argumentos dele não batiam com o que Sarah havia dito para ela dias atrás.



Após ouvir os argumentos do brother, a loira chegou à conclusão de que Sarah mentiu para ela ao dizer que Rodolffo tentou manipular o grupo para votar nela, quando, supostamente quem cogitou primeiro votar em Viih foi Sarah. "Eu queria entender por que a Sarah me disse uma coisa, a Ju me disse outra. Eu quero saber se alguém tá mentindo para mim. Eu sei que você é uma pessoa sincera. Se você não quiser me falar, tudo bem", começou a sister.

Rodolffo explicou o motivo de ter cogitado votar nela e disse que pensou nesta ideia para se proteger do último Paredão, mas que Viih nunca foi uma inimiga para ele e quem sugeriu este voto foi Sarah. Ao ouvir o brother a sister imediatamente se lembrou do que ouviu de Sarah e disse: "Ela mentiu para mim". "Quem?", perguntou Rodolffo. "A Sarah", disse.

"Eu conversei com ela, chorei, fui uma trouxa. Agora que eu sei que ela estava mentindo eu tô cagando, eu vou falar mesmo. Ela (Sarah) me disse assim: 'O Rodolffo queria combinar votos'. Ai eu perguntei: 'Ele queria que a votação fosse em cima de mim?', ela respondeu 'Sim, ele queria que fosse em você e eu falei que eu votaria em alguém para proteger ele'. Só que ela não falou que ela deu a opção de ser eu".