Djavan é vacinado no Rio Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 08:33 | Atualizado 28/03/2021 08:36

Rio - Aos 72 anos, Djavan tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, neste sábado, em um posto drive thru na cidade do Rio de Janeiro. O cantor compartilhou o momento com os seguidores no Instagram e ainda incentivou que os fãs continuem a usar máscara de proteção contra o vírus.

fotogaleria

Publicidade

"Vacina, sim! Viva o SUS! Use máscara mesmo depois de vacinar!", escreveu Djavan em seu perfil oficial na rede social, que tem mais de um milhão de seguidores.

Neste sábado, o ator Tony Ramos também se vacinou contra a Covid-19 e se emocionou . "Esses profissionais, todos os que estão lá nos hospitais, na linha de frente, têm que receber o nosso aplauso, o nosso reconhecimento", disse o ator.

Publicidade