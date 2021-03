Nego do Borel Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 14:55 | Atualizado 28/03/2021 15:11

O cantor Nego do Borel usou suas redes sociais para pedir desculpas aos seguidores, neste domingo. É que na noite anterior o cantor promoveu uma live, onde acabou mostrando o pênis. "Achei que tivesse desligado a câmera e eu não desliguei. Quero pedir desculpas a todos que estavam na live, me perdoem. Que merda. Eu estou sem sorte, mas foi sem querer. Que vergonha, me perdoem”, disse o funkeiro.



Antes de mostrar as partes íntimas, Borel estaria conversando com os fãs ao vivo no Instagram. A situação aconteceu após o fim do bate-papo, quando ele achou que havia desligado a transmissão e abaixou a câmera, mas, se enganou e acabou mostrando demais.



O artista, entretanto, está fora do Brasil. Viajando pelos Emirados Árabes, com o horário é diferente, a live ocorreu durante a madrugada aqui no país. Antes de se desculpar, Nego do Borel não falou nada a respeito do "acidente". Ele postou vídeos onde aparece mostrando sua rotina matinal e escovando os dentes. Após a repercussão nas redes, ele se pronunciou sobre o incidente.