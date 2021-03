Lara e João Guilherme, filhos de Faustão Reprodução Internet

Publicado 29/03/2021 09:41 | Atualizado 29/03/2021 09:58

Rio - João Guilherme, filho do apresentador Faustão, postou no Instagram uma foto para homenagear a irmã mais velha, Lara, que completou 23 anos neste domingo. Na imagem, João Guilherme aparece bem mais magro. O jovem passou por uma cirurgia bariátrica recentemente. "Te amo, Larinha. Te desejo toda a felicidade do mundo", escreveu na legenda da imagem.

João Guilherme tem 17 anos e é o filho do meio do apresentador. Lara, a mais velha, é fruto do primeiro casamento de Faustão. João Guilherme e Rodrigo, de 12, são frutos do casamento com Luciana Cardoso. Segundo a mãe de João, a cirurgia bariátrica foi uma indicação médica.