Cosplayer San Diego Comic-Con 2019 Chris Delmas/AFP

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 14:47 | Atualizado 29/03/2021 14:52

Rio - A Comic-Con de San Diego, na Califórnia, pretende voltar com o evento presencial este ano durante o fim de semana de Ação de Graças, nos Estados Unidos. O anúncio do evento acontece um mês após a Comic-Con Internacional revelar que preparou uma programação virtual para julho devido a pandemia da Covid-19.



O evento de cultura pop virtual se chama Comic-Con @Home e vai acontecer entre os dias 23 e 25 de julho. Já o presencial está marcado para 26 e 28 de novembro. Para justificar a decisão, um representante disse ao portal "Hollywood Reporter": "Esperamos que até o outono as condições permitam encontros públicos maiores".

fotogaleria

Publicidade

"Comic-Con Special Edition será a primeira convenção presencial produzida pela organização desde a Comic-Con 2019 e a primeira desde o início da pandemia global de Covid-19. O evento de outono permitirá que a organização destaque todos os grandes elementos que tornam a Comic-Con um evento tão popular a cada ano, além de gerar receitas muito necessárias não apenas para a organização, mas também para as empresas locais e a comunidade", completou.



David Glanzer disse que, embora tenha sido capaz de mudar reuniões pessoais para eventos online limitados, "a perda de receita teve um impacto agudo na organização, assim como em muitas pequenas empresas, necessitando redução dos horários de trabalho e redução da remuneração dos funcionários, entre outras questões”.

"Esperamos que este evento fortaleça nossas reservas financeiras e marque um lento retorno a grandes encontros pessoais em 2022", acrescentou. No entanto, Glanzer não falou sobre os custos dos ingressos ou capacidade do evento.