Antonio Fagundes

Por iG

Publicado 29/03/2021

Antonio Fagundes foi vacinado contra a Covid-19. O ator de 71 anos e o filho dele, Bruno Fagundes, compartilharam no Instagram um vídeo do artista recebendo a dose da vacina no sistema drive-thru, sem sair de seu carro.



