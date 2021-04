Viviane Tube e Sarah Reprodução

Publicado 06/04/2021 18:07 | Atualizado 06/04/2021 18:14

No Instagram, Viviane publicou Stories com Sarah. "Olha com quem que eu estou aqui! Com a Sarah! Ela vai bater em mim", brincou a mãe de Viih.

"Eu que estou com medo dela bater em mim, mas ela é maravilhosa", respondeu Sarah, em tom de brincadeira.

No reality, os procedimentos estéticos realizados por Viih Tube viraram assunto em diversas ocasiões e, em uma delas, Sarah se mostrou interessada em conhecer a JK Estética Avançada, responsável pela LipoLAD da Viih.



Após a repercussão, a sócia da clínica Isabela Viegas se pronunciou convidando as sisters Sarah e Juliette para conhecerem o espaço: “Estamos de portas abertas pra receber todas as participantes do BBB que se interessarem em conhecer mais sobre a Lipo LAD e os outros procedimentos que realizamos aqui”.