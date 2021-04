Por O Dia

Publicado 05/04/2021 09:36 | Atualizado 05/04/2021 09:51

Rio - Eliminada do "Big Brother Brasil 21" na semana passada, Sarah acompanhou de casa a formação do paredão deste domingo . Nas redes sociais, a consultora de marketing debochou do discurso da líder da semana, Viih Tube, que indicou Gilberto à berlinda, principal aliado de Sarah durante o confinamento.