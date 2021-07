DJ Ivis - Reprodução Internet

Publicado 17/07/2021 12:19

fotogaleria Rio - DJ Ivis está preso desde quarta-feira após serem divulgadas imagens nas quais agredia brutalmente a ex-mulher, Pamella Holanda . Antes da prisão, o cantor deixou um vídeo gravado assumindo seus erros e pedindo desculpas. O material foi divulgado na manhã deste sábado por um de seus advogado, Igor Coutinho.

"Eu estou vendo sozinho, tentando ser forte, mas não existe mais força. Eu estou passando aqui pra dizer pra cada um de vocês, pra você que é mãe, pra você que é filha, pra você que é pai, pra você que é família, pra você, Pamella: eu errei, assumo meu erro", disse DJ Ivis em um trecho da gravação.

De acordo com o advogado do cantor, a gravação foi feita cerca de 20 minutos antes de ele ser preso, na tarde de quarta-feira.



"Sou difícil pra chorar, já levei muita pedrada, mas eu sempre tive que ser forte. Muita gente já tentou me derrubar, mas eu sozinho me derrubei e não posso voltar atrás", acrescentou.



"A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão à Pamella, às mulheres, aos fãs e a todos que decepcionou", afirmou Igor Coutinho.

Segundo Quezado, a defesa do forrozeiro quer ele cumpra as obrigações judiciais em casa, pois "não há motivação para manutenção da prisão".

"Existe medidas cautelares diversas: existe tornozeleira eletrônica, existe a questão do afastamento do senhor Ivis em relação à senhora Pamella, e é isso que a defesa busca: uma medida que seja cabível ao caso", disse Quezado em entrevista à Rádio O Povo.

Ainda de acordo com Quezado, DJ Ivis está "bastante abalado emocionalmente" e "com um quadro visivelmente depressivo" após a prisão.

Entenda o caso

"Ela acabou de postar uns vídeos onde não aguento mais ser agredido, tendo que aguentar calado. As pessoas vão me julgar, mas eu não aguentava mais isso. Recebi chantagem de ameaça de morte, de ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei. De querer se jogar com minha filha do décimo andar", começou ele.

"Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe (produtora de Xand) e infelizmente não tem como continuar com ele em nossa empresa. É isso, gente. Estou sem palavras e surpreso como vocês", disse Xand Avião.

Xand Avião ainda revelou que colocou a sua equipe em contato com Pamella Holanda para dar o suporte necessário. "Já designei minha equipe inteira para falar com a Pamela e ajudar como precisar. Ela e a criança. Estou muito triste, pois todo mundo sabe da minha ligação com o DJ. Mas repito: nada justifica violência contra mulher", completou Xand Avião.