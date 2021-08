Vera de Jesus, Geisa Ketti, Selma Candeira e Nilcemar Nogueira (da esquerda para a direita) formam as Matriarcas do Samba - Diego Mendes

Publicado 25/08/2021 16:13 | Atualizado 25/08/2021 16:41

Rio - Quarteto formado pelas filhas de Zé Ketti e Candeia, e pelas netas de Cartola e Clementina de Jesus, o grupo Matriarcas do Samba fará o primeiro show presencial da carreira nesta sexta-feira (27), às 19h30, no Teatro Rival Refit, na Cinelândia, Centro do Rio. A apresentação, que já está com ingressos esgotados, vai marcar também o batizado artístico do grupo pela madrinha Tia Surica, que fará uma participação especial.

Inspirado na obra, nas lutas e conquistas de seus pais e avós, o grupo é formado por Nilcemar Nogueira, Geisa Ketti, Vera de Jesus e Selma Candeia, que são, respectivamente, neta de Cartola, filha de Zé Ketti, neta de Clementina e filha de Candeia. No palco, elas alternam músicas com boas histórias vividas na intimidade da convivência em família com os quatro lendários sambistas.

O roteiro vai brindar o público com clássicos como 'A voz do Morro' e 'Opinião' (Zé Ketti); 'Alvorada' e 'O Sol Nascerá' (Cartola); 'Preciso Me Encontrar' e 'Vem pra Roda, Menina' (Candeia); além de 'Marinheiro Só', feita por Caetano Veloso e eternizada por Clementina.

Vera de Jesus, que também é compositora, vai apresentar uma canção inédita de sua autoria, intitulada 'Rainha do Partido-alto', homenagem à avó. Outra inédita é o partido 'Recado de Dona Maria', composta por Ledjane Motta, cantora e preparadora de voz do grupo.