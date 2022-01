Anitta - reprodução de vídeo

Publicado 01/01/2022 13:12

Na virada de 2021 para 2022 Anitta brilhou - e muito! Ela foi uma das presenças da festa de Réveillon promovido pela cantora Miley Cyrus, na festa "Miley’s New Year’s Eve", televisionado pela emissora NBC, nos Estados Unidos. Chique, né?

Anitta fez duas performances. Uma foi solo, fazendo um medley dos singles internacionais “Girl from Rio” e “Envolver”. A apresentação foi gravada em Miami, onde a cantora tem uma residência fixa, ao ar livre e com plateia. Essa é a segunda vez seguida que Anitta canta na virada do ano dos Estados Unidos, mas, desta vez, a estrela teve um destaque todo especial na atração.

A outra performance foi ao lado de Saweetie. Ela fez um medley de sucessos (“Tap In” e “Icy Chain”) e deixou um espaço para “Faking Love“, sua recente parceria com Anitta.