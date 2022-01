Paolle oliveira e Diogo Nogueira / Juliette - Reprosução do Instagram

Paolle oliveira e Diogo Nogueira / JulietteReprosução do Instagram

Publicado 01/01/2022 15:09

O ano de 2022 chegou com tudo, com muita celebração e esperança de dias melhores! E com os famosos não foi diferente. Neste Reéveillon, celebridades se dividiram em comemorações em casa com familiares e amigos, em festas na praia, fazenda e até fora do país.

A atriz Larissa Manoela postou na virada do ano em Copacabana, no Rio de Janeiro, e escreveu: "Pode entrar 2022!". Ele ainda usou a hashtag "Viva Suas Verdades". A ex-BBB Juliette passou a virada do ano na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Obrigada 2021, você foi um ano incrível! E 2022… pode chegar porque eu tô pronta!".



O cantor Leonardo passou o réveillon em família ao lado da esposa, a jornalista Poliana Rocha, o filho Zé Felipe, em fazenda no estado de Goiás. "Que venha um novo ano e que a gente viva o melhor dele. Que haja paz, amor, sentimentos e pessoas de verdade", escreveu Poliana Rocha no Instagram.

Neymar Jr. reuniu amigos e familiares em sua mansão em Mangaratiba, no Rio, para comemorar a chegada de 2022 com luxo no Néyveillon. Nas redes sociais, o jogador de futebol mostrou que mesmo usando uma bota ortopédica conseguiu aproveitar sua festa. Estavam presentes Gil do Vigor, Tierry, Gabi Martins, Jota Amancio, David Brazil, MC Livinho, Camila Loures, entre outras personalidades.





Sasha Meneghel e o marido, o cantor João Figueiredo, receberam 2022 em grande estilo com a família! O casal se despediu de 2021 com Xuxa e Junno Andrade, mãe e padrasto de Sasha, e Euclides e Valentina, pais de João, no parque Epcot, da Disney, em Orlando, na Flórida, EUA.