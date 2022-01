Rita Lee e Roberto de Carvalho - Reprodução do Instagram

Publicado 01/01/2022 20:17

A cantora Rita Lee comemorou seu aniversário de 74 anos, completos no último dia 31 de dezembro, ganhando felicitações de parentes, amigos e fãs nas redes sociais. Na sexta-feira, seu marido, o músico Roberto de Carvalho, usou seu perfil nas redes para prestar duas homenagens à mulher, que está tratando um câncer no pulmão. Na primeira imagem, uma foto antiga do casal com um se declarando à artista.

“Que ano difícil meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência. Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre”.



A segunda postagem Roberto publicou uma foto de Rita, diante de um bolo para o parabéns. Diversos amigos famosos comentaram, desejando saúde, alegria e amor em 2022, entre eles Maria Gadu, Fafá de Belém e Evandro Mesquita e tantos outros.