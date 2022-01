Whindersson Nunes e Acelino Popó Freitas vão lutar no dia 29 de janeiro - Reprodução Internet

Publicado 02/01/2022 10:35

Rio - Whindersson Nunes usou as redes sociais para confirmar a luta contra Acelino Popó Freitas e já anunciou a data do combate: 29 de janeiro. O local, no entanto, ainda não foi definido. E as provocações entre os adversários já começaram.

"Tomou coragem, Whindersson? Agora eu te pego! Luva de boxe, confirmado 2022 já começa quente! 29 de janeiro vem aí! E eu nunca subi em cima do ringue para brincar! Não será essa a primeira vez", escreveu.

Os internautas se divertiram com a reposta do ex-pugilista. "Foi bom ter você conosco", brincou um seguidor. "Pega leve com meu filho", disse outra pessoa. "A luta do ano", se empolgou um terceiro seguidor.