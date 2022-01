Anitta curte férias em Aspen, no Colorado, ao lado da mãe, de Gkay e mais influenciadores - Reprodução Internet

Publicado 02/01/2022 12:51

Rio - A cantora Anitta está curtindo os primeiros dias de 2022 em Aspen, no Colorado. Após se apresentar no Réveillon de Miley Cyrus, a cantora decidiu tirar umas férias ao lado dos influenciadores digitais Gkay, Lucas Guedez e Rafael Uccman. Eles alugaram uma casa no local para esquiar na neve.

"Vou parar de fazer suspense, porque a gente está na neve! A gente está em Aspen! Neve, gente!", disse Gkay, que está mostrando tudo da viagem nos Stories, do Instagram. Ela postou um vídeo em que aparece deitada na cama com Anitta, enquanto a cantora preparava um tratamento para as pernas.

"Amiga, queria conseguir filmar e as pessoas conseguirem ver como é, de tão lindo que é. Juro, é um negócio sem explicação. Enquanto isso, ela fazendo uma cirurgia aqui", disse Gkay no vídeo.

Gkay também contou que Anitta já programou várias coisas para eles fazerem. "Ela vai botar a gente para fazer aula, para fazer tudo, amanhã. Sabe o que vai acontecer? Ela vai sair em debandada no esqui e quem vai ficar para trás? As bonecas. Porque eu, amor, não sei nem andar de patins, que dirá esqui", brincou.

"Ela é guia turística, organiza os passeios, a comida da casa. Hoje ela arrumou cozinheiro para a gente. Ela quem faz tudo. Ela vai cantar, faz o after, faz a festa, faz não sei o que. Resolve voo, motorista, o carro", continuou a influenciadora, sobre Anitta.