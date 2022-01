Boninho - Reprodução

Publicado 02/01/2022 16:06

A contagem regressiva para a estreia do "Big Brother Brasil 22", da Globo, segue à todo vapor! E para atiçar ainda mais a curiosidade do público, Boninho divulgou neste domingo um spoiler enigmático sobre a nova edição do reality show. Através de um vídeo curto, de apenas 25 segundos, publicado em suas redes sociais, o Big Boss mostrou um pouco do novo visual da casa e revelou um texto.



"Atenção, preste bem atenção! Está tudo aí! Como prometido, tem número, tem letra, tem spoiler", disse. Com a intenção de provocar nas redes sociais, Boninho publicou também enigmas, possivelmente usando dados que já circulam nas redes sobre nomes especulados para confundir e aumentar a expectativa da próxima edição do reality.

"Que tem, tem também Bá. Um país tem. Tem nome repetido. Que tal Ro. Tem que tem duas letras no nome. Tem que vai e vem. Tem mãe. Tem gente misturada", escreveu. Foi dada à largada! E aí, conseguiu decifrar a mensagem? O "BBB 22" estreia dia 17 de janeiro na Rede Globo.