'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' arrecada US$ 1 bilhão - Reprodução

'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' arrecada US$ 1 bilhãoReprodução

Publicado 02/01/2022 17:04 | Atualizado 02/01/2022 18:07

Reforçando o enorme sucesso nas telonas, o filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", da Marvel, continua mostrando fôlego nas bilheterias dos Estados Unidos e no mundo. É que só nesta semana, de acordo com o site Deadline, o longa se manteve na liderança pela terceira semana seguida em solo norte-americano, arrecadando mais de US$ 600 milhões por lá. Ah, no montante geral, o filme já ultrapassa o montante de US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 7,2 bilhões).

Resultado da marca eleva o longa ao posto de 12º filme com a maior bilheteria de todos os tempos. Nos Estados Unidos, a produção já até entrou para o Top 10 das mais mais. A sequência baseado em histórias em quadrinhos, estrelando Tom Holland, ficou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos pelo terceiro fim de semana seguido. "Sem Volta Para a Casa" arrecadou 52,7 milhões só na semana do Ano Novo nos Estados Unidos, elevando a arrecadação no país para 609 milhões de dólares até agora.