sPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/codigo-de-etica","actionableFeedbackPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco","diversityStaffingReport":"https:\/\/odia.ig.com.br\/politica-de-diversidade","publishingPrinciples":"https:\/\/odia.ig.com.br\/padroes-de-conduta","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"Newsroom Contact","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco"},{"@type":"ContactPoint","contactType":"Public Engagement","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco"}]},"author":[{"@type":"Organization","name":"O Dia","workLocation":{"@type":"Place","name":"Rio de Janeiro"},"description":"No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.","sameAs":["https:\/\/odia.ig.com.br\/autores\/?autor=o-dia"],"image":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/07\/08\/100x100\/1_whatsapp_image_2021_07_08_at_09_44_43-22366054.jpeg","email":"mailto: [email protected] "}],"headline":"Juliette renova bronzeado e celebra: 'Curtindo o solzinho do meu Nordeste'","alternativeHeadline":"Campeã do BBB21 fez uma sessão de fotos usando biquíni vermelho","description":"Campeã do BBB21 fez uma sessão de fotos usando biquíni vermelho","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/diversao\/2022\/01\/6308706-juliette-renova-bronzeado-e-celebra-curtindo-o-solzinho-do-meu-nordeste.html ","articleBody":"Ela é o momento! Juliette aproveitou o domingo para renovar o bronzeado e, de quebra, encantar seus seguidores do Instagram. É que a campeã do Big Bother Brasil 21\\\", da Globo, publicou em suas redes sociais uma sequência de fotos usando biquíni vermelho e se derreteu por sua região.\\\"Curtindo o solzinho do meu Nordeste\\\", escreveu ela pelo Twitter. \\\"Se tem coisa mais linda no mundo do que meu Nordeste, eu não conheço\\\", complementou pelos stories do Instagram. A estrela curtiu o Réveillon, feliz da vida pelo Nprdeste brasileiro, mostrando as belezas de sua região, compartilhando tudo nas redes sociais.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/diversao\/2022\/01\/6308706-juliette-renova-bronzeado-e-celebra-curtindo-o-solzinho-do-meu-nordeste.html","keywords":"juliette, nordeste, biquíni,","articleSection":"Diversão","isAccessibleForFree":true,"image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2022\/01\/02\/1200x1920\/1_whatsapp_image_2022_01_02_at_16_40_38-23943286.jpeg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2022-01-02T18:00:52-02:00","dateModified":"2022-01-02T18:00:52-02:00"}