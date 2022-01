Regina Casé, Chay Suede e Juliette - Tv Globo / Divulgação

Regina Casé, Chay Suede e JulietteTv Globo / Divulgação

Publicado 02/01/2022 21:34 | Atualizado 02/01/2022 22:55

Trazendo os maiores destaques de 2021, a premiação “Melhores do Ano”, do “Domingão com Huck”, da Globo, celebrou o sucessos de uma verdadeira constelação que se destacou nos últimos meses. Entre cantores, atores, influenciadores e jornalistas foram coroados numa noite cercada de música e emoção.

A serie “Sob Pressão” foi a maior premiada da noite, que levou premio de Série do Ano, Ator e Atriz de Série, com Julio Andrade e Marjorie Estiano. Já a Música do Ano ficou para a dupla Israel & Rodolffo com “Batom de Cereja”, enquanto Juliette levou o prêmio de Personalidade Digital, 'Amor de Mãe', Melhor Novela, assim como Regina Casé, Melhor Atriz de Novela e Chay Suede, Ator de Novela.



A emoção tomou conta da premiação com homenagens à Marília Mendonça e ao humorista Paulo Gustavo. A cantora sertaneja recebeu uma homenagem que especial de seu irmão, Gustavo, da dupla com Dom Vittor, que subiu ao palco da premiação para falar sobre a cantora, que nos deixou precocemente em 2021, após um acidente aéreo, em novembro.



“Minha irmã, minha pequena, que hoje está lá no céu, com certeza, ela estaria aqui hoje recebendo o prêmio dela também. Muito orgulho de tudo o que eu passei com ela. Sou muito grato por esse tempo que eu tive com ela aqui na terra. Com certeza está me esperando lá”.



Tatá Werneck foi a primeira humorista a ser contemplada com o Troféu Paulo Gustavo de Humor durante o Melhores do Ano no Domingão com Huck. Além da emoção pela vitória, ela relembrou momentos ao lado do colega de trabalho e grande amigo Paulo Gustavo, que morreu tem 2021, vítima da Covid-19.



"Eu tô sentindo tantas coisas. É a primeira vez que ganho como humorista. Eu trocaria qualquer prêmio para estar concorrendo ao lado do Paulo e pendendo pra ele porque ele era o melhor. Ele sempre dizia que se ganhasse, ele falaria sobre a importância do humor. Sobre como o humor ainda é discriminado, que ainda é visto como o primo pobre da interpretação, como se nunca fosse suficiente", disse a atriz.

Paulo Vieira não estava concorrendo no "Melhores do Ano 2021", da Globo, premiação exibida no "Domingão com Huck", na Globo, mas roubou a cena. O ator e humorista foi responsável por fazer comentários da cerimônia, ao lado de Luciano Huck, e, além de paródias, piadas no palco e muito mais. Com rápidas tiradas, o humorista fez brincadeiras com demissões na emissora e ganhou destaque nas redes sociais.



"Todo mundo que está aqui trabalhou muito esse ano. Não tanto quanto o RH da Globo. Achei até que tinham contratado o Thanos (vilão da Marvel) para o RH. Ele estalou o dedo e metade do elenco sumiu. Acho ótimo fazer essas piadas e está todo mundo: 'será que pode rir?", brincou ele.

Confira abaixo os indicados em cada categoria

Novela



Amor de Mãe



Nos Tempos do Imperador



Salve-se Quem Puder



Atriz de novela



Adriana Esteves, a Thelma, de Amor de Mãe



Jéssica Ellen, a Camila, de Amor de Mãe



Regina Casé, a Lurdes, de Amor de Mãe



Ator de novela



Chay Suede, o Danilo, de Amor de Mãe



Irandhir Santos, o Álvaro, de Amor de Mãe



Selton Mello, o Dom Pedro II, de Nos Tempos do Imperador



Série



Arcanjo Renegado



Ilha de Ferro



Sob Pressão – Plantão Covid



Atriz de série



Cassia Kis, a Haia, de Desalma



Leticia Colin, a Amanda, de Onde Está Meu Coração



Marjorie Estiano, a Carolina, de Sob Pressão



Ator de série



Bruno Mazzeo, o Murilo, de Diário de um Confinado



Julio Andrade, o Evandro, de Sob Pressão



Marcello Melo Junior, o Mikhael, de Arcanjo Renegado



Humor – Troféu Paulo Gustavo



Fábio Porchat



Marcelo Adnet



Tatá Werneck



Jornalismo



Maju Coutinho



Renata Vasconcellos



William Bonner



Personalidade digital



Ary Fontoura



Átila Iamarino



Juliette



Música do ano



Batom de cereja, da dupla Israel e Rodolffo



Recairei, do grupo Barões da Pisadinha



Baby Me Atende, de Matheus Fernandes