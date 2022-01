Paolla Oliveira - Reprodução do Instagram

Publicado 02/01/2022 23:05

Paolla Oliveira iniciou o ano de 2022 compartilhando toda sua beleza com os seguidores do Instagram. É que a atriz posou belíssima neste domingo, mostrando o lookinho que escolheu para aproveitando o dia de sol. Pleníssima, ela chamou a atenção ao surgir com um look branco cheio de estilo.



Com um top de crochê e biquíni, Paolla Oliveira surgiu radiante esbanjando suas curvas deslumbrantes. "E vamos ver o que 2022 nos reserva", disse ela, brindando a chegada do novo ano. Não demorou para a namorada de Diogo Nogueira receber uma chuva de comentários elogiosos. "Rainha", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros. Na virada do ano, Paolla Oliveira encantou ao compartilhar fotos de seu Réveillon com o amado.