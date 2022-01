André Gonçalves e Danielle Winits curtem festa de aniversário de Rita Guedes em hotel de luxo em Angra dos Reis - Reprodução Internet

Publicado 03/01/2022 09:13 | Atualizado 03/01/2022 09:18

Rio - André Gonçalves e Danielle Winits curtiram esse domingo em um hotel de luxo em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O casal estava no local para a festa de aniversário de 50 anos da atriz Rita Guedes. Quem também compareceu à festa de aniversário foi a atriz Mônica Carvalho.

Recentemente, André Gonçalves teve a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia à filha Valentina, fruto do extinto relacionamento com Cynthia Benini. Sylvio Guerra, advogado do ator na época, afirmou que ele está desempregado desde 2016 e, por isso, não tem como pagar o valor da pensão, que chegou a R$ 350 mil por conta dos juros.

A defesa de Cynthia Benini afirmou que o ator recebe por obras e que ele possui empresas no ramo de produções artísticas. "O desemprego por si só não exime o responsável de pagar pensão aos filhos", disse o escritório de advocacia contratado por Benini.

Em entrevista ao "Fantástico", André Gonçalves contou que alguns amigos tentaram organizar uma "vaquinha" para que ele pudesse saldar a dívida, mas ele recusou. A atual mulher de André Gonçalves, a atriz Danielle Winits, também se prontificou a ajudá-lo, mas ele também não aceitou.