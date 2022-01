Chef Gustavo Veroni, do Oui Paraty - Divulgação

Chef Gustavo Veroni, do Oui ParatyDivulgação

Publicado 03/01/2022 12:37

Rio - A cidade de Paraty ganha a partir desta segunda-feira, 3, um circuito gastronômico de verão, promovido pela Stella Artois. A iniciativa, que vai até o dia 16, contará com 15 restaurantes do Polo Gastronômico da cidade, que vão preparar pratos especiais para os visitantes no início de ano.

Confira abaixo os restaurantes participantes e os pratos especiais preparados pelos chefs para o circuito:



Armazém Mar: Chef Fabricio Tofono prepara Lula na Chapa: Lula caiçara grelhada na chapa com.um toque de cerveja e variedade de vegetais frescos do dia.

Bambu Bar Bistrô: Camilla Carvalho prepara pastéis de siri: Mini pastel de Siri, com molho especial reduzido na cerveja.

Bistrô Alquimia dos Sabores: Luciana Marinho prepara o prato Pandora, que é um Pastelzinho de Massa folhada feta com um toque de cerveja, com recheio de creme de queijos e taioba. Servido com geléia de pimenta biquinho.

Casa Coupê: Chef Leo prepara Porco Marinado: Panceta de porco marinado na cerveja, acompanha mandioca crocante e vinagrete de azeitonas.



Restaurante Jajigo: Chef Bruno Spenassatto prepara Lula Caiçara: Lula caiçara à dorê, acompanha geleia de pimenta dedo de moça e molho tártaro com um toque de cerveja.



Restaurante La Dolce Vita: Danillo Soares prepara Formaggi e Affettati: Mix de queijos e embutidos italianos com molho à base de cerveja.



Margarida Café Paraty: Chef Paulo prepara o Combinado Margarida: Trouxinhas wantan, croquete de ossobuco, tapas de presunto de parma, mini pastel de camarão, bolinho de mandioca e molho de mostarda reduzido na cerveja.



Moura Empório: Chef Ariane prepara Trio de Bruschettas: Bruschettas de parma, caponata com brie e gorgonzola com mel e nozes. Acompanha molho a base de cerveja.



O Mercador: Chef Kadu Castro prepara Linguicinha Sauerkraut: Inspirado no Clássico alemão, saborosa linguiça calabresa, flambada na cerveja, salteada com mel e páprica. Acompanhada de Sauerkraut artesanal e aioli de mostarda dijon.

Oui Paraty: Chef Gustavo Veroni prepara Salade Tropicale: Uma salada com a cara do verão, super leve e refrescante. Composta de mix de alfaces (crespa, roxa e americana), cenoura, grão de bico, nozes, gorgonzola e um molho rose especial. O prato é servido com tiras de massa de sarraceno feita com a cerveja.



Restaurante Canto do Engenho: Chef Vinicius de Souza prepara Camarão na farinha Panko: Camarão flambado na cerveja, empanado na farinha panko. Acompanha geléia de pimenta.



Via Marine Restaurante: Chef María Licia Schiappa prepara Salada Stella: Mini alfaces de Cunha, rúcula, radicchio, migalhas de gorgonzola, lâminas de pera e brotos de beterraba com adereço de mel de mandaçaia e redução de cerveja sem glúten.





Vila Margarida Paraty: Chef Geh Santos prepara Isca de peixe na farinha panko: Isca de cação deliciosamente temperada com alho, pimenta, limão e caldo de frutos do mar com um toque da cerveja. Empanada na farinha panko.





Restaurante A Casa: Chef Thatiana prepara o prato Praia da casa: Lula caiçara flambada na cerveja, com molho de melado e gengibre.