Paolla Oliveira e Diogo Nogueira beijam muito em Fernando de Noronha

Rio - Paolla Oliveira acompanhou um show do namorado, o cantor Diogo Nogueira, na ilha de Fernando de Noronha, na noite deste domingo. Apaixonados, os dois trocaram muitos beijos e carinhos no local. Paolla mostrou toda sua boa forma com um modelito verde justinho e decotado. Quem também esteve no local foi a atriz Claudia Raia, que estava acompanhada pelo marido, Jarbas Homem de Mello.

Relatar erro