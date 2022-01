Anitta no after party do Grammy Latino - Reprodução

Publicado 04/01/2022 10:37

Rio - Anitta deu mais um passo rumo a consolidação da carreira internacional! A cantora carioca, de 28 anos, e Sony Music Publishing anunciaram, nesta segunda-feira, a assinatura de um contrato de administração editorial a nível global.

“Estou super entusiasmada em juntar-me à família Sony Music Publishing e ansiosa para continuar promovendo minha música em escala global, com grandes espectativas em relação aos resultados dessa nova parceria", disse Anitta sobre o novo contrato.

Nascida em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, Anitta leva o funk brasileiro para diversos continentes. Seu single “Girl From Rio” atingiu o Top 40 das rádios dos Estados Unidos e o Top 30 na parada Billboard’s Pop Airplay, somando atualmente mais de 100 milhões de streams. No YouTube, o vídeo ultrapassou 35 milhões de visualizações.

"Nós estamos super motivados com a parceria de Anitta e seu time com Jon Platt e a família Sony Music Publishing. Acreditamos muito nesse trabalho a nível global e nos resultados que o futuro vai nos trazer”, reforçou Brandon Silverstein, empresário de Anitta nos Estados Unidos.



Atualmente, Anitta está finalizando o seu esperado quinto álbum de estúdio, o "Girl From Rio", além de divulgar os singles “Envolver” e “No Chão Novinha”, com o DJ Pedro Sampaio, lançados no final de 2021.