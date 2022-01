Fernando Zor e a ex-namorada, Maiara - Reprodução

Fernando Zor e a ex-namorada, MaiaraReprodução

Publicado 04/01/2022 11:36

Rio - O cantor Fernando Zor viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo cantando a música "Praieiro", de Jammil, que é considerada um hit dos solteiros. Logo após o refrão da música, Fernando garantiu que seu namoro cheio de idas e vindas com a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, não tem mais volta. Nas imagens, Fernando canta: "Estou solteiro". E completa: "Volto não mais".

Maiara e Fernando Zor tiveram um namoro muito conturbado e marcado por muitos términos e reconciliações. O casal terminou o relacionamento pela última vez na véspera de Natal e Maiara acusou o ex de traição. De acordo com o colunista Leo Dias, do "Metropoles", Fernando teria sido visto dançando com uma moça em um show. Segundo comentários dos internautas e pessoas que estavam no local, o cantor não teria se limitado apenas a dançar com a tal mulher. Este teria sido o estopim para o fim do noivado.