Em momento raríssimo, ex-presidente Dilma Rousseff surge curtindo dia de praia em família

Rio - A ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff aproveitou a manhã desta quarta-feira para ir à praia. Ela esteve nas areias de uma praia na Zona Sul do Rio e estava acompanhada por familiares. Nas imagens, é possível ver Dilma próximo ao mar com pessoas de sua família. Apesar de o tempo estar nublado, Dilma usou um boné branco para se proteger dos efeitos do sol.

Relatar erro