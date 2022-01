Nando Reis - Anderson Borde / Ag. News

Nando Reis Anderson Borde / Ag. News

Publicado 05/01/2022 10:17 | Atualizado 05/01/2022 10:23

Rio - A Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, vai sediar a segunda edição do Claro Verão Rio, que acontecerá entre os dias 8 e 20 deste mês. O evento contará com atrações gratuitas para toda a família durante o dia e, à noite, pocket shows de artistas consagrados. O festival será aberto ao público e gratuito.

O Claro Verão Rio terá ativações nos três andares da Casa de Cultura Laura Alvim. No térreo, será montado um lounge com sofás e fones de ouvido para se ouvir boa música e relaxar. As crianças vão curtir o Espaço Kids, com muitas brincadeiras e atividades. No segundo andar, o público vai encontrar uma enorme área dedicada aos games e à realidade virtual, com seis estações de jogos (Playstation VR, Xbox One, Nintendo Switch, entre outros) e óculos para experiências em realidade virtual.



Quem preferir investir em bem-estar poderá desfrutar de sessões de massagem, maquiagem e barbearia. E, para eternizar o momento, haverá um moderno espaço instagramável com imagens 360º, onde será possível fazer fotos e compartilhar direto nas redes sociais. Os pocket shows com artistas consagrados acontecerão no terceiro andar, que será transformado em uma exclusiva casa de espetáculos e onde será montado um bar.



No dia 15 de janeiro, o evento também vai atravessar a ponte e presentear o público com um show de Zélia Duncan no Teatro Popular de Niteroi, com entrada franca. A cantora vai se apresentar para um público de 450 pessoas – o espaço é sujeito a lotação e a admissão será por ordem de chegada.

SERVIÇO

Casa de Cultura Laura Alvim (Casa Claro). Av. Vieira Souto, 176. De 8 a 20 de janeiro, das 14h às 22h. Entrada franca, por ordem de chegada (sujeita à lotação)



PRIMEIRO ANDAR (TÉRREO)



ESPAÇO KIDS – Das 14h às 18h



Jogos e brinquedos educativos, brincadeiras de roda, contação de histórias, jogos de



tabuleiros, intervenções eletrônicas com mini games retrô, atividades recreativas e Xbox com Just Dance e jogos de corrida.



LOUNGE CLARO MÚSICA – Das 14h às 22h



Tablets e fones com playlist Claro Música



Stand distribuição copos Claro Clube



Bar



TEATRO INFANTIL – Sábado, 15/01, e domingo, 16/01, às 16h



Apresentação do espetáculo MACATCHULA, do músico Luis Carlinhos, dedicado ao público infantil, que une música e teatro. https://www.youtube.com/watch?v=tGRi9v-tkn0



SEGUNDO ANDAR





SALA 5G CLARO - Metaverso - Todos os dias, das 14h às 22h



Espaço tecnológico com ação em VR multiplayer, que simula voo com drone.



SALA SAÚDE E BEM ESTAR - Das 14h às 22h



Massagem, maquiagem, penteados, barbearia



SALAS 5G - Das 14h às 22h



Estações de games



TERCEIRO ANDAR



SALA CLARO MÚSICA – Das 16h às 22h



16h às 17h – música ambiente



17h às 19h | 20h às 22h – DJs Tamy Reis, Nicole Nandes e Rapha Lima



19h às 20h – Pocket shows (capacidade 100 pessoas):



8/01 (sábado) - Evandro Mesquita | DJ Tamy Reis



9/01 (domingo) - Julia Mestre canta Rita Lee | DJ Tamy Reis



10/01 (segunda) - Paulinho Moska | DJ Nicole Nandes



11/01 (terça) - Rodrigo Suricato | DJ Nicole Nandes



12/01 (quarta) - Ana Canãs | DJ Nicole Nandes



13/01 (quinta) - Gabriel Moura | DJ Nicole Nandes



14/01 (sexta) - Rodrigo Sha | DJ Marcelinho da Lua



15/01 (sábado) - Bruce canta Renato Russo | DJ Rapha Lima



16/01 (domingo) - Tacy canta Cassia Eller | DJ Rapha Lima



17/01 (segunda) - Chico Chico | DJ Nicole Nandes



18/01 (terça) - Nando Reis | DJ Nicole Nandes



19/01 (quarta) - Colomy | DJ Nicole Nandes



20/01 (quinta) - Toni Garrido | DJ Nicole Nandes