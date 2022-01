Cerimônia do Grammy Awards 2022 foi adiada - Reprodução

Publicado 05/01/2022 18:14

Rio - A academia do Grammy Awards anunciou nesta quarta-feira (5) que a edição de 2022 foi adiada devido ao crescimento no número de casos de Covid-19 provocados pela variante ômicron, nos Estados Unidos. A cerimônia estava marcada para o dia 31 de janeiro, em Los Angeles, na Califórnia.

De acordo com representantes da Academia, ainda não foi definida uma outra data para a realização da cerimônia de premiação. O canal televisivo CBS, responsável pela transmissão do evento, em parceria com a Recording Academy, emitiu um comunicado informando sobre o adiamento.

"Após consideração cautelosa e análise com representantes da cidade e do estado, especialistas de saúde e segurança, comunidade artística e nossos parceiros, a Recording Academy e a CBS adiaram a cerimônia do 64º Grammy Awards. A saúde e segurança da comunidade musical, a plateia ao vivo e centenas de pessoas que trabalham incansavelmente para produzir nosso show continuam sendo nossa maior prioridade. Dada a incerteza causada pela variante ômicron, fazer a cerimônia em 31 de janeiro traz riscos demais. Estamos ansiosos para celebrar a maior noite da música em uma data futura, que será anunciada em breve."