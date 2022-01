Bruna Marquezine faz caras e bocas em brinquedo radical e vira meme - Reprodução Internet

Publicado 06/01/2022 09:46

Rio - Bruna Marquezine virou meme nas redes sociais depois de postar no Twitter, na noite desta quarta-feira, um vídeo em que aparece fazendo várias caretas de medo ao andar em um brinquedo radical em um parque de Orlando, na Flórida. A atriz estava acompanhada por Sasha, que não demonstrou ter medo do brinquedo.

Enquanto a filha de Xuxa caía na gargalhada, Bruna Marquezine fazia cara de pavor com as subidas e descidas do aparelho. O nome da atriz chegou a ficar entre os tópicos mais comentados do Twitter por conta do assunto. "Resolvi deixar isso aqui", escreveu a atriz antes de postar o vídeo.

eu tô passando mal com esse vídeo da @BruMarquezine kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/9b9VERjLPd — jude (@judepaulla1) January 5, 2022

a bruna marquezine reiniciando o windows

pic.twitter.com/2d4UHHt5m5 — funko da catarina com pau pra dar no petruchio (@redtrack05) January 6, 2022

já fique sabendo que isso aqui vai virar figurinha @BruMarquezine KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/PK7uY3sV0j — beca (@beccanjb) January 5, 2022

Existem duas pessoas nesse brinquedo, eu sou a @BruMarquezine pic.twitter.com/aNei8mzpNO — Najulia (@N_E_Love_) January 5, 2022