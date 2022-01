Jorge Aragão - Divulgação/Leo Queiroz

Jorge AragãoDivulgação/Leo Queiroz

Publicado 07/01/2022 10:53 | Atualizado 07/01/2022 11:00

Rio - Após a realização de testes, integrantes da banda e equipe do cantor Jorge Aragão testaram positivo para covid-19. A informação, confirmada pela assessoria de imprensa, ainda traz a notícia do cancelamento das apresentações do sambista que estavam marcadas para este fim de semana. No sábado, Aragão cantaria no Bar Templo (São Paulo) e na Nova Confraria Brasileira (Suzano) e também faria uma apresentação especial no programa do Faustão, na Band.

"Estamos tristes por não podermos cumprir com todos os nossos compromissos, mas este é o momento de cuidar da minha banda e equipe, além de preservar o meu público, evitando que também sejam infectados. Minha sincera desculpa a todos os envolvidos! Peço para que usem máscaras, tomem a vacina, se cuidem e torçam por mim e pelos meus!", se desculpou Aragão. Em comunicado enviado ao, o cantor informou que estou negativo para a doença, lamentou o ocorrido e pediu cuidado aos fãs, que foram orientados a usar máscaras e se vacinar."Estamos tristes por não podermos cumprir com todos os nossos compromissos, mas este é o momento de cuidar da minha banda e equipe, além de preservar o meu público, evitando que também sejam infectados. Minha sincera desculpa a todos os envolvidos! Peço para que usem máscaras, tomem a vacina, se cuidem e torçam por mim e pelos meus!", se desculpou Aragão.

Em novembro, Jorge Aragão chegou a ser internado após sentir um mal-estar. Aos 72 anos, o compositor comemorou a recuperação. "Continuo on. Estou me sentindo um gato, velho, mas um gato e já pronto para a batalha o mais rápido possível", disse o artista, na época.

Alta de casos

Nos últimos dias, diversos artistas comunicaram que também testaram positivo para a covid-19. Gusttavo Lima é um dos cantores que foi diagnosticado com a doença. Dudu Nobre precisou cancelar sua participação no "Encontro com Fátima Bernardes" ao testar positivo para a doença no início desta semana. O cantor está assintomático.

Preta Gil postou recentemente um vídeo contando que foi diagnosticada com coronavírus. Essa é a segunda vez que a cantora é contaminada. A primeira vez foi em março de 2020, logo que o vírus chegou ao Brasil. Quem também testou positivo foi a sambista Teresa Cristina.

Neste domingo, o Cruzeiro informou em comunicado que o ex-jogador Ronaldo também testou positivo para a covid-19. "O mais importante é que estou vacinado, seguirei os protocolos de isolamento e, ao fim dele, espero estar 100% recuperado para retomar a agenda", disse o craque nas redes sociais.

No dia 26 de dezembro, Caetano Veloso, de 79 anos, também anunciou que testou positivo. "Depois de uma semana de resultados negativos para testes diários corretamente exigidos por produções de shows televisivos, Paulinha e eu testamos positivo para covid-19, na Bahia, aonde chegamos faz cinco dias", disse o músico no Instagram.

O vocalista Xanddy, do Harmonia do Samba, é mais um famoso que testou positivo recentemente e precisou cancelar a agenda de shows. Há cerca de uma semana, Maisa Silva afirmou que ela e seus pais também foram infectados. "Sintomas leves", disse a apresentadora na ocasião.

Nesta quarta-feira (05), Duda Beat confirmou por meio de sua rede social que testou positivo para covid-19. A cantora tranquilizou os seguidores e afirmou que segue com os sintomas leves da doença. Por conta do diagnostico, ela cancelou um show que faria no Rio de Janeiro neste sábado (07).